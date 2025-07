Quelli alla giudia sono fritti nei cruciverba: la soluzione è Carciofi

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelli alla giudia sono fritti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quelli alla giudia sono fritti' è 'Carciofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCIOFI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Carciofi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carciofi? I carciofi sono ortaggi molto apprezzati nella cucina mediterranea, spesso cucinati in modo semplice e saporito. La frase Quelli alla giudia sono fritti si riferisce a una specialità romana: i carciofi alla giudia, ovvero cotti interi in olio bollente fino a diventare croccanti. Questo piatto rappresenta un’eccellenza della tradizione romanesca, amato per il suo gusto delicato e la preparazione unica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono ottimi alla giudiaFritti in pastella sono tipici della cucina romanaSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Quelli alla giudia sono fritti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

F Firenze

I Imola

P I T T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTO" PIATTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.