REMI

Curiosità e Significato di Remi

Perché la soluzione è Remi? Remi sono le pagaie usate per muovere una barca o un kayak, consentendo di avanzare sull’acqua grazie alla spinta che generano. La parola deriva dall’italiano e dal latino, indicando strumenti fondamentali per la navigazione. In ambito sportivo, i remi sono anche parte integrante del vogatore, uno degli esercizi più completi e sfidanti. Insomma, senza i remi, il movimento sull’acqua sarebbe impossibile.

Come si scrive la soluzione Remi

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M M O T A T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARMOTTA" MARMOTTA

