Un seme per il pesto alla genovese nei cruciverba: la soluzione è Pinolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un seme per il pesto alla genovese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un seme per il pesto alla genovese' è 'Pinolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINOLO

Curiosità e Significato di Pinolo

La soluzione Pinolo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pinolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pinolo? Il termine pinolo indica il seme commestibile di alcune conifere, come il pino, molto usato nella cucina italiana. È l'ingrediente fondamentale del pesto alla genovese, donando sapore e consistenza alla salsa. Senza i pinoli, il pesto perderebbe la sua caratteristica cremosità e gusto autentico, rendendo questo seme un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria ligure.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ingrediente principale del pesto alla genovesePer il pesto alla genoveseSi triturano per il pesto alla genoveseIngredienti del pesto alla genovesealla genovese: piatto di carne ripiena

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pinolo

La definizione "Un seme per il pesto alla genovese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I P D L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAPIDE" LAPIDE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.