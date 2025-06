Per il pesto alla genovese nei cruciverba: la soluzione è Pinoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per il pesto alla genovese' è 'Pinoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINOLI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pinoli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pinoli.

Perché la soluzione è Pinoli? I pinoli sono i piccoli semi commestibili ricavati dai pini, utilizzati come ingrediente fondamentale nel pesto alla genovese. Conferiscono cremosità e un sapore delicato che arricchisce questa salsa iconica della Liguria. Senza i pinoli, il pesto perderebbe parte del suo caratteristico gusto e consistenza, rendendoli un elemento imprescindibile per autentica tradizione.

Se "Per il pesto alla genovese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

