L ingrediente principale del pesto alla genovese

Home / Soluzioni Cruciverba / L ingrediente principale del pesto alla genovese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L ingrediente principale del pesto alla genovese' è 'Basilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASILICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ingrediente principale del pesto alla genovese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ingrediente principale del pesto alla genovese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Basilico? Il basilico è una pianta aromatica molto amata nella cucina italiana, in particolare nella preparazione di piatti tradizionali come il pesto alla genovese. Le sue foglie profumate donano un sapore intenso e fresco, fondamentale per ottenere quella consistenza cremosa e il gusto inconfondibile della salsa. La sua fragranza caratteristica si sposa perfettamente con ingredienti come pinoli, aglio, olio d'oliva e formaggio. La presenza di questa pianta è essenziale per conferire autenticità al piatto tipico della Liguria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L ingrediente principale del pesto alla genovese nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Basilico

Per risolvere la definizione "L ingrediente principale del pesto alla genovese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ingrediente principale del pesto alla genovese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Basilico:

B Bologna A Ancona S Savona I Imola L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ingrediente principale del pesto alla genovese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un erba odorosaL erba per fare il pestoPianta verde nel pesto e nella capreseIl principale ingrediente della cioccolataSono l ingrediente principale dei rösti svizzeriPer il pesto alla genoveseSi triturano per il pesto alla genoveseIngredienti del pesto alla genovese