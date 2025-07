Lo schermo misurato in pollici nei cruciverba: la soluzione è Monitor

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo schermo misurato in pollici' è 'Monitor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONITOR

Curiosità e Significato di Monitor

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Monitor, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Monitor? Lo schermo misurato in pollici indica la diagonale dello schermo di dispositivi come monitor, televisori o laptop. Questa misura aiuta a capire le dimensioni dell'area visibile, influenzando l’esperienza d’uso e la qualità delle immagini. Scegliere un monitor con la giusta dimensione è fondamentale per lavorare, giocare o godersi film nel modo più confortevole possibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo schermo a cristalli liquidiPuò avere lo schermo LCDUn video misurato in polliciHa lo schermo LCDLo si misura in pollici

Come si scrive la soluzione Monitor

Hai trovato la definizione "Lo schermo misurato in pollici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.