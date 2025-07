Ha lo schermo LCD nei cruciverba: la soluzione è Televisore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha lo schermo LCD' è 'Televisore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEVISORE

Curiosità e Significato di Televisore

La soluzione Televisore di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Televisore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Televisore? Il termine televisore indica il dispositivo elettronico che permette di vedere immagini in movimento e ascoltare audio, trasformando segnali digitali o analogici in un'esperienza visiva coinvolgente. È presente in molte case, offrendo intrattenimento, informazione e comunicazione. Con questa tecnologia, possiamo seguire programmi, film e notizie, rendendo il soggiorno più dinamico e interattivo.

Come si scrive la soluzione Televisore

Hai trovato la definizione "Ha lo schermo LCD" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

