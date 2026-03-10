Uno schermo in pollici

SOLUZIONE: VIDEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno schermo in pollici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno schermo in pollici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Video? Un video è un insieme di immagini in movimento che permette di comunicare emozioni, storie o informazioni. Per rappresentarlo visivamente si utilizza uno schermo che misura un certo numero di pollici, indicando la sua dimensione. Questa unità di misura aiuta a capire la grandezza del dispositivo su cui il contenuto viene visualizzato. La qualità dell’esperienza visiva dipende anche dalla dimensione dello schermo, che influenza la chiarezza e l’immersione. La scelta dello schermo giusto può migliorare notevolmente la fruizione dei contenuti.

La soluzione associata alla definizione "Uno schermo in pollici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno schermo in pollici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Video:

V Venezia I Imola D Domodossola E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno schermo in pollici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

