Perché la soluzione è Iridea? L’iridea è la parte colorata dell’occhio, quella che ci permette di distinguere tra occhi azzurri, verdi o castani. Il suo nome deriva dal latino iris, che significa arcobaleno, per via dei vari colori che può assumere. È una componente fondamentale per proteggere la pupilla e regolare la quantità di luce che entra nell’occhio, come una vera e propria finestra sulla nostra vista.

I Imola

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I L I C R N A O Mostra soluzione



