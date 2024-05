La parte dell occhio sensibile alla luce

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La rètina è la membrana del bulbo oculare interno, adibita alla suddivisione in punti immagine, alla valutazione della luminosità e alla discriminazione dei colori delle immagini refratte dall'ottica dell'occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e umor vitreo). Formata dalle cellule recettori, coni e bastoncelli, è responsabile della trasformazione da energia luminosa in potenziale elettrico (impulsi neurali) incanalato tramite il nervo ottico a quella parte del cervello predisposta alla visione (o percezione visiva). Secondo alcuni studiosi, la retina è parte stessa del cervello, e non un organo esterno.

retina ( approfondimento) f sing (pl.: retine)

piccola rete che usano le donne per contenere l'acconciatura (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) membrana sensibile dell'occhio, dove termina il nervo ottico, formata da dieci strati cellulari il Sole possiamo guardarlo solo di sfuggita se non vogliamo danneggiare la retina

Sostantivo, forma flessa

retina

diminutivo di rete

Sillabazione

(piccola rete) re | tì | na

(anatomia) rè | ti | na

Pronuncia

(piccola rete) IPA: /r'tina/

IPA: (anatomia) IPA: /'rtina/

Etimologia / Derivazione

(piccola rete) da rete

da rete (occhio) dal latino medievale retina che deriva da rete cioè "rete"

Sinonimi

membrana dell'occhio, tunica dell’occhio, fondo oculare.

(picola rete) cuffia, reticella

