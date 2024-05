La Soluzione ♚ Parte dell occhio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RETINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Parte dell occhio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Parte dell occhio: Significati, vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi occhi (disambigua). l'occhio, o bulbo oculare... La rètina è la membrana del bulbo oculare interno, adibita alla suddivisione in punti immagine, alla valutazione della luminosità e alla discriminazione dei colori delle immagini refratte dall'ottica dell'occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e umor vitreo). Formata dalle cellule recettori, coni e bastoncelli, è responsabile della trasformazione da energia luminosa in potenziale elettrico (impulsi neurali) incanalato tramite il nervo ottico a quella parte del cervello predisposta alla visione (o percezione visiva). Secondo alcuni studiosi, la retina è parte stessa del cervello, e non un organo esterno.

