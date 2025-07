Quota in scadenza nei cruciverba: la soluzione è Rata

RATA

Curiosità e Significato di Rata

Approfondisci la parola di 4 lettere Rata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rata? Quota in scadenza indica una rata, ovvero l'importo di denaro che si deve pagare entro una data stabilita per un finanziamento, un mutuo o un abbonamento. È la parte del debito che si deve saldare in un determinato momento, spesso mensile, per rispettare gli accordi presi con il creditore. Conoscere le proprie quote in scadenza aiuta a gestire meglio il budget e evitare sorprese.

Come si scrive la soluzione Rata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quota in scadenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

