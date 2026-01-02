Quello di nascita non ha scadenza

SOLUZIONE: CERTIFICATO

Perché la soluzione è Certificato? Un certificato di nascita rappresenta un documento che attesta la nascita di una persona e rimane valido nel tempo senza scadenza. È un documento ufficiale che conserva informazioni fondamentali sulla nascita e sull’identità di un individuo, senza bisogno di rinnovo o aggiornamenti periodici. Questo tipo di certificato è essenziale per molte procedure legali e amministrative, perché testimonia il momento e i dati di nascita di una persona.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello di nascita non ha scadenza" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di nascita non ha scadenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Quello di nascita non ha scadenza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di nascita non ha scadenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Certificato:

C Como E Empoli R Roma T Torino I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di nascita non ha scadenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

