DATA

Curiosità e Significato di Data

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Data, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Data? Data indica il giorno preciso in cui un evento deve avvenire o si conclude. È il termine usato per fissare appuntamenti, scadenze o termini di consegna, aiutando a organizzare e pianificare con precisione. In breve, rappresenta il momento stabilito per qualcosa, rendendo tutto più chiaro e ordinato nella vita quotidiana e nel lavoro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice quando si fissa una scadenzaSi fissa agli arti infortunatiSi fissa per la visitaSi può chiedere alla scadenza di un effettoIl posto che si fissa nelle marine

Come si scrive la soluzione Data

Hai davanti la definizione "Si fissa per la scadenza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

