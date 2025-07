Può sciogliere il vincolo matrimoniale nei cruciverba: la soluzione è Rota

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può sciogliere il vincolo matrimoniale' è 'Rota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTA

Curiosità e Significato di Rota

Approfondisci la parola di 4 lettere Rota: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rota? Rota è un termine che indica il rito o l'atto con cui si può sciogliere legalmente il vincolo matrimoniale, permettendo di risposarsi. Originariamente usata in ambito canonico, oggi si riferisce a procedure giuridiche o religiose per terminare un matrimonio. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio i percorsi per ottenere una nuova libertà matrimoniale.

Come si scrive la soluzione Rota

Se "Può sciogliere il vincolo matrimoniale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

