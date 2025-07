Nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo nei cruciverba: la soluzione è Gordiano

GORDIANO

Curiosità e Significato di Gordiano

Hai risolto il cruciverba con Gordiano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Gordiano.

Perché la soluzione è Gordiano? Il termine Gordiano si riferisce a un problema complesso e intricato, così difficile da risolvere che si pensa possa essere affrontato solo con una soluzione drastica. Deriva dalla leggenda del nodo gordiano, che simboleggia sfide apparentemente insolubili. Quando si dice che qualcosa è gordiano, si intende che richiede un approccio deciso e fuori dagli schemi per essere superato.

Come si scrive la soluzione Gordiano

Hai davanti la definizione "Nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D T A N I O À S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DANNOSITÀ" DANNOSITÀ

