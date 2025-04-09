Sciogliere dai vincoli nei cruciverba: la soluzione è Liberare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciogliere dai vincoli' è 'Liberare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBERARE

Curiosità e Significato di Liberare

Approfondisci la parola di 8 lettere Liberare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Sciogliere dai vincoli - Liberare

Come si scrive la soluzione Liberare

Hai trovato la definizione "Sciogliere dai vincoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Liberare:
L Livorno
I Imola
B Bologna
E Empoli
R Roma
A Ancona
R Roma
E Empoli

