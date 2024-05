Un vincolo che può essere fraterno

Sostantivo

Curiosità su: L'amicizia è un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fedeltà reciproca tra due o più persone, caratterizzata da una carica emotiva. In tutte le culture, l'amicizia viene percepita come un rapporto basato sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca. Il tema dell'amicizia è al centro di innumerevoli opere dell'arte e dell'ingegno; fu trattato in filosofia da Aristotele e Cicerone ed è oggetto di canzoni, testi letterari, opere filmiche e via dicendo. Il suo opposto è l'inimicizia.

amicizia ( approfondimento) f sing (pl.: amicizie)

(sociologia) (psicologia) affetto vivo, reciproco e disinteressato tra due o più persone tra loro c'era una grande amicizia

la vera amicizia è un valore importante

l'amicizia è uno scambio paritario tra due persone nel gergo gay: relazione omoerotica di tipo affettivo-sessuale (per estensione) buone relazioni stringere amicizia (senso figurato) confidare positivamente senza creare ostacoli e/o problemi non sa cos'è l'amicizia e nemmeno gli interessa (per estensione) "andare d'accordo" "mi trovo bene con" lei, siamo legati da una bella amicizia (senso figurato) essere uniti con fini positivi e buoni difendendo cause ed intenti valoriali ed etico-morali la nostra amicizia è indissolubile (senso figurato) (per estensione) comunicare in modo limpido senza proiettare difetti propri l'amicizia che ritrovai con mio papà fu rara (senso figurato) (per estensione) faccia a faccia innocente e verace si commosse per aver riscontrato un'amicizia reale (per estensione) legame basato soprattutto sulla comunicazione, anche confidenziale prevale molta amicizia presso tanti negozi

Sillabazione

a | mi | cì | zia

Pronuncia

IPA: /ami'titsja/

Etimologia / Derivazione

dal latino amicitia, derivazione di amicus ossia "amico"

Sinonimi

affetto, simpatia, conoscenza, confidenza, affiatamento, gentilezza, disponibilità, familiarità, fratellanza, benevolenza, intimità, solidarietà, cordialità, concordia, cameratismo, affinità, stima, considerazione

(tra stati) alleanza, intesa

alleanza, intesa (eufemismo) rapporto sentimentale, relazione sentimentale, flirt

Contrari

inimicizia, odio, antipatia

(per estensione) invidia

Termini correlati

amare

( per estensione ) pace

pace rispetto

( per estensione ) confidarsi

confidarsi ascendente

( per estensione ) accettare

accettare empatia

