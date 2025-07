Nota allergia a certi legumi nei cruciverba: la soluzione è Favismo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nota allergia a certi legumi' è 'Favismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAVISMO

Curiosità e Significato di Favismo

La soluzione Favismo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Favismo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Favismo? Il favismo è una condizione allergica, spesso genetica, che provoca reazioni avverse dopo il consumo di alcuni legumi come la fava. Chi ne soffre può sperimentare sintomi come anemia, affaticamento e malessere generale. È importante riconoscere questa intolleranza per evitare rischi alla salute e gestire correttamente l'alimentazione. Conoscere il favismo aiuta a prevenire spiacevoli inconvenienti e a vivere in modo più sicuro.

Come si scrive la soluzione Favismo

Non riesci a risolvere la definizione "Nota allergia a certi legumi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

V Venezia

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

