La Soluzione ♚ L allergia a certi farmaci

La soluzione di 10 lettere per la definizione: L allergia a certi farmaci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANAFILASSI

Curiosità su L allergia a certi farmaci: Tipi di allergia. 80% di probabilità di allergia se entrambi i genitori sono atopici con diverse manifestazioni associate (p. e. asma e allergia alimentare... L'anafilassi è definita come «una grave reazione allergica a rapida comparsa e che può causare la morte». Nelle forme più gravi si parla di «shock anafilattico». È causata da una particolare forma di ipersensibilità, comunemente detta "allergia", verso una sostanza antigenica (detta allergene). Le cause più comuni di reazioni allergiche comprendono punture di insetti, alimenti e farmaci. In genere si presenta con una serie di manifestazioni cliniche tra cui prurito, arrossamento, gonfiore fino all' angioedema della faccia e della gola, rapido calo della pressione arteriosa sistemica. A livello fisiopatologico, l'anafilassi è una reazione di ...

