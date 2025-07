Monache di un ordine agostiniano nei cruciverba: la soluzione è Eremitane

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Monache di un ordine agostiniano' è 'Eremitane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREMITANE

Curiosità e Significato di Eremitane

Vuoi sapere di più su Eremitane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere

Perché la soluzione è Eremitane? Eremitané deriva da eremita, che indica una persona che sceglie di vivere in isolamento, spesso per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione. Nel contesto delle monache agostiniane, il termine allude a un gruppo che, pur appartenendo a un ordine religioso, può adottare uno stile di vita più ritirato e contemplativo, lontano dal mondo. È un modo per sottolineare la dimensione spirituale e solitaria di alcuni membri dell'ordine.

Come si scrive la soluzione Eremitane

Se ti sei imbattuto nella definizione "Monache di un ordine agostiniano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A B L O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVABO" LAVABO

