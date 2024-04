La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ordine architettonico classico. IONICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'ordine ionico è il secondo dei tre ordini architettonici classici. Questo ordine assorbe e rielabora motivi orientali; la ricca decorazione orna la struttura architettonica senza appesantirla. Tradizionalmente è riferito al complesso delle tradizioni artistico-culturali riferibili al gruppo etnico degli Ioni, insediati sulle coste dell'Asia Minore (Iònia), a stretto contatto con le culture dell'Oriente. Lo stile ionico in epoca arcaica non appare ancora così organicamente configurato come quello dorico: esso troverà infatti la sua più valida definizione solo nella successiva epoca classica (per esempio, in alcuni monumenti dell'Acropoli ...

ionico m sing

(geografia) (storia) relativo alla Ionia, regione storica dell'Asia minore (storia) relativo all'antica stirpe greca degli Ioni (geografia) che riguarda il mar Ionio e le isole Ionie Vive in un paesino ionico (architettura) uno degli stili delle colonne dei greci antichi Il colosseo ha delle colonne in stile ionico (chimica) (fisica) relativo agli ioni raggio ionico

Sillabazione

iò | ni | co

Pronuncia

IPA: /'jniko/

Etimologia / Derivazione

(degli Ioni) dal latino Ionicus a sua volta dal greco antico

dal latino a sua volta dal greco antico (del mare ionico) derivazione di ionio,dal latino Ionius e dal greco

derivazione di ionio,dal latino e dal greco (chimica) derivazione di ione, dall’inglese ion

Parole derivate

ionicamente

