La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo era per nascita san Gennaro patrono di Napoli' è 'Beneventano'.

BENEVENTANO

Curiosità e Significato di Beneventano

Perché la soluzione è Beneventano? Il termine BENEVENTANO si riferisce a chi è originario o legato alla città di Benevento, in Campania. È un aggettivo o sostantivo che indica le persone, le tradizioni o le cose provenienti da questa storica città. Conosciuto anche come patrimonio culturale e storico, il termine evoca l’identità e l’appartenenza a un territorio ricco di storia e cultura, come dimostra il famoso patrono San Gennaro nel contesto napoletano.

Come si scrive la soluzione Beneventano

B Bologna

E Empoli

N Napoli

E Empoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

