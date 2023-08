San Gennaro lo è di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: San Gennaro lo è di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATRONO - PROTETTORE

Significato/Curiosita : San gennaro lo e di napoli

Vedi san gennaro (disambigua). disambiguazione – "miracolo di san gennaro" rimanda qui. se stai cercando il cortometraggio, vedi il miracolo di san gennaro... Festa del santo patrono lista ordinata per nome del patrono: santi patroni cattolici per nome liste ordinate per patronato: santi patroni cattolici per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

