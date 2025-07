Lentissimi mammiferi nei cruciverba: la soluzione è Bradipi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lentissimi mammiferi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lentissimi mammiferi' è 'Bradipi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRADIPI

Curiosità e Significato di Bradipi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bradipi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bradipi? Bradipi sono mammiferi noti per la loro lentezza e calma estrema, vivendo principalmente nelle foreste dell'America del Sud. Il termine deriva dalla loro natura pigra e pacata, quasi lenti come i mammiferi più lentissimi. Questa parola viene spesso usata in modo scherzoso per descrivere persone o cose molto lente o tranquille, sottolineando il loro carattere unico e affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La famiglia di mammiferi con le linci e le tigriI mammiferi come ornitorinchi ed echidneMammiferi marini facilmente addomesticabiliMammiferi con piccola proboscideMammiferi che si nutrono anche di serpenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bradipi

La definizione "Lentissimi mammiferi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E R A B A A D L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALDEBARAN" ALDEBARAN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.