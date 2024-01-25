I mammiferi come ornitorinchi ed echidne

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I mammiferi come ornitorinchi ed echidne' è 'Monotremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONOTREMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I mammiferi come ornitorinchi ed echidne" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I mammiferi come ornitorinchi ed echidne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Monotremi? I monotremi sono animali che, diversamente dagli altri mammiferi, depongono le uova e possiedono caratteristiche uniche come il becco di ornitorinco e le spine di echidna. Questa categoria rappresenta una piccola ma affascinante linea evolutiva, che unisce tratti di mammiferi e rettili. La loro riproduzione e alcune caratteristiche fisiche li distinguono dagli altri mammiferi, mostrando una varietà sorprendente nel regno animale.

I mammiferi come ornitorinchi ed echidne nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monotremi

La definizione "I mammiferi come ornitorinchi ed echidne" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I mammiferi come ornitorinchi ed echidne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Monotremi:

M Milano O Otranto N Napoli O Otranto T Torino R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I mammiferi come ornitorinchi ed echidne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

