La famiglia di mammiferi con le linci e le tigri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia di mammiferi con le linci e le tigri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FELIDI

Significato/Curiosità : La famiglia di mammiferi con le linci e le tigri

I felidi costituiscono una vasta e diversificata famiglia di mammiferi carnivori, che comprende animali come le linci, le tigri, i leoni, i leopardi e i gatti domestici. Questi felini si distinguono per il loro aspetto elegante, artigli retrattili e abilità di cacciatori efficienti. Adattati a vari habitat, dai deserti alle giungle, i felidi occupano un ruolo chiave negli ecosistemi in quanto regolatori delle popolazioni di prede. Questi animali hanno una lunga storia di interazione con l'umanità, sia come animali domestici che come simboli culturali e religiosi, riflettendo l'ammirazione e il rispetto che suscitano da millenni.

Altre risposte alla domanda : La famiglia di mammiferi con le linci e le tigri : famiglia; mammiferi; linci; tigri; La famiglia dell opunzia; La famiglia di serpenti come cervone e saettone; Nobile famiglia fiorentina analoga ai Medici; Serie TV su una famiglia mafiosa italoamericana; Era in famiglia in una serie con Giulio Scarpati; mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame; mammiferi come gli sciacalli; Area nasale umida di svariati mammiferi ; mammiferi che si nutrono anche di serpenti; mammiferi bruni o polari; linci puma e gatti; La famiglia con linci e tigri; Le hanno tigri ed elefanti; Ricorda le tigri di Salgari; Si cita con il tigri ; Cambiano i cigni in tigri ; Comanda le tigri della Malesia;

Cerca altre Definizioni