Lembo di terra bagnato dalle acque nei cruciverba: la soluzione è Costa

Home / Soluzioni Cruciverba / Lembo di terra bagnato dalle acque

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lembo di terra bagnato dalle acque' è 'Costa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTA

Curiosità e Significato di Costa

Hai risolto il cruciverba con Costa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Costa.

Perché la soluzione è Costa? La parola costa indica la fascia di terra che si estende lungo il mare, spesso bagnata dalle acque. Si tratta di un'area di transizione tra terra e mare, caratterizzata da spiagge, scogli o promontori. Le coste sono importanti per l'ambiente e il turismo, offrendo paesaggi suggestivi e habitat ricchi di vita. In breve, rappresentano il confine naturale tra terra e oceano, punto di incontro tra due mondi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fendere la terra o le acqueDeflussi di acque piovaneMacchina per movimento terraGrandi distese di terra incoltaÈ limitata dalle acque

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Costa

Stai cercando la risposta alla definizione "Lembo di terra bagnato dalle acque"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A R O T E T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRATORE" TIRATORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.