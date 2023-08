Fendere la terra o le acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fendere la terra o le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLCARE

Significato/Curiosita : Fendere la terra o le acque

Dal verbo sordo arabo <sh-q-q> - che significa "separare", "dividere", "fendere" - da cui il sostantivo al-shaqq, "divisione"). lo stesso autore riferisce... Smantellatori di navi. il suo sogno è quello di costruire una nave in grado di solcare qualsiasi mare. è il carpentiere della ciurma di cappello di paglia, nonché... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

