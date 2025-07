La tenta l assediato nei cruciverba: la soluzione è Sortita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tenta l assediato' è 'Sortita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORTITA

Curiosità e Significato di Sortita

Vuoi sapere di più su Sortita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Sortita.

Perché la soluzione è Sortita? Sortita indica un'uscita improvvisa o strategica da un luogo, spesso per affrontare una situazione o per ottenere un vantaggio. Può riferirsi a un'azione militare o a un'uscita inattesa in contesti quotidiani. In parole semplici, è come una mossa decisa per uscire da un'impasse o per cambiare le cose. È il momento di prendere l'iniziativa con decisione e coraggio.

Come si scrive la soluzione Sortita

La definizione "La tenta l assediato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E T N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TINTE" TINTE

