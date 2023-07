Lo tenta chi finge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo tenta chi finge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BLUFF

Significato/Curiosità : Lo tenta chi finge

Il "bluff" è una tattica ingannevole utilizzata nel gioco o nella negoziazione, dove una persona finge di avere una mano o una posizione più forte di quella reale. Questa strategia mira a ingannare gli avversari o le controparti, spingendoli a prendere decisioni sbagliate basate sulla falsa percezione di forza. Nel poker, ad esempio, un giocatore può bluffare facendo credere di avere una mano vincente quando in realtà ha carte deboli. Il bluff richiede abilità nell'esecuzione e una buona lettura degli avversari per avere successo. Tuttavia, se scoperto, può comportare rischi e danni alla credibilità del bluffante.

