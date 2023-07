Tenta di staccare il gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenta di staccare il gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CICLISTA

Significato/Curiosità : Tenta di staccare il gruppo

Il ciclista è una figura atletica e appassionata di ciclismo che si dedica alla pratica di questa affascinante disciplina sportiva. Durante una competizione o una corsa, il ciclista può tentare di staccare il gruppo, ovvero cercare di allontanarsi dagli altri partecipanti per ottenere un vantaggio competitivo. Questa strategia richiede forza, resistenza e tattica, poiché gli avversari cercheranno di tenere il passo o contrastare l'azione. Il tentativo di staccare il gruppo può essere un momento critico in una corsa, poiché può portare al successo o al fallimento dell'obiettivo del ciclista di ottenere la vittoria o raggiungere un risultato soddisfacente.

Altre risposte alla domanda : Tenta di staccare il gruppo : tenta; staccare; gruppo; Atteggiamento d ostenta ta raffinatezza e alterigia; Si fa tenta ndo; Hanno dieci tenta coli; Abbattere animali per il sostenta mento; Ha dieci tenta coli; staccare a uno a uno i chicchi di un grappolo; Si può staccare dal legno; staccare uno a uno i chicchi d uva; staccare dalla pianta; gruppo Sportivo; Un gruppo di iniziati; gruppo di tre cose; Il gruppo rock di Pour some sugar on me: Def; Il gruppo dell album The Wall;

Cerca altre Definizioni