La Soluzione ♚ Tenta di derubare Paperone La definizione e la soluzione di 13 lettere: Tenta di derubare Paperone. BANDA BASSOTTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Tenta di derubare paperone: La Banda Bassotti, o semplicemente i Bassotti (in inglese Beagle Boys), è un gruppo di personaggi immaginari dei fumetti e cartoni animati Disney, creati da Carl Barks nel 1951 quando apparvero nella storia Paperino e la banda dei segugi. Appartengono alla schiera di cattivi del mondo dei paperi. Sono una banda di malviventi di Paperopoli, il cui obiettivo principale è rubare denaro a Paperon de' Paperoni e non solo. Sono generalmente presentati come fratelli, mentre secondo Don Rosa sono un gruppo di fratelli e cugini; il numero dei membri della banda varia da storia a storia. Non si conoscono i loro nomi, ma soltanto il numero di ... Altre Definizioni con banda bassotti; tenta; derubare; paperone; Vuole derubare Paperone; La corre chi tenta; Banda: tenta di derubare Paperon de Paperoni; Un nemico di Paperone; Lo è zio Paperone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Tenta di derubare Paperone

BANDA BASSOTTI

B

A

N

D

A

B

A

S

S

O

T

T

I

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'Tenta di derubare Paperone' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.