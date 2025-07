I fratelli Eduardo e Peppino del teatro nei cruciverba: la soluzione è De Filippo

DE FILIPPO

Curiosità e Significato di De Filippo

Perché la soluzione è De Filippo? De Filippo è il nome di una grande famiglia teatrale italiana, famosa per aver portato sul palco commedie e drammi che hanno fatto la storia del teatro italiano. Tra i più noti, Eduardo e Peppino sono stati due fratelli straordinari, capaci di combinare comicità e profondità, lasciando un segno indelebile nella cultura nazionale. Un nome che rappresenta l’eccellenza e la passione per il teatro in Italia.

D Domodossola

E Empoli

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

P Padova

P Padova

O Otranto

