Una Monica del teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Monica del teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GUERRITORE

Significato/Curiosità : Una Monica del teatro

Monica Guerritore è una rinomata attrice teatrale italiana. Nata nel 1958, è celebre per le sue performance intense e carismatiche sul palcoscenico. La Guerritore ha interpretato una vasta gamma di ruoli in opere teatrali classiche e contemporanee, dimostrando la sua versatilità e abilità nel catturare le emozioni dei personaggi che interpreta. Il suo talento drammatico e la sua presenza scenica hanno guadagnato ammirazione sia dal pubblico che dalla critica. Oltre al teatro, ha recitato in film e produzioni televisive, ma è nell'ambito teatrale che ha lasciato un'impronta significativa, contribuendo alla vitalità e all'arte scenica italiana.

Altre risposte alla domanda : Una Monica del teatro : monica; teatro; Il valico alpino che porta in Valcamonica ; La Cox interprete di monica Geller in Friends; Era di stelle in un film con monica Vitti; Il fiume della Valcamonica ; La monica che condusse L Italia sul 2 su Rai 2; L Arnoldo grande attore di teatro ; Si dipinge in teatro ; La Tanzi del teatro ; L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico; Va in scena a teatro ;

Cerca altre Definizioni