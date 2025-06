La Filumena di Eduardo De Filippo nei cruciverba: la soluzione è Marturano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Filumena di Eduardo De Filippo' è 'Marturano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTURANO

Curiosità e Significato... La parola Marturano è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marturano.

Perché la soluzione è Marturano? Marturano è un termine che indica una persona che si dedica con passione e dedizione a un mestiere o a un’attività, spesso con grande abilità e impegno. Deriva dall’omonimo personaggio di Eduardo De Filippo, simbolo di perseveranza e sacrificio. In ambito teatrale, rappresenta l’artigiano del teatro, capace di plasmare emozioni e storie con maestria. È un esempio di dedizione totale al proprio lavoro e alla propria arte.

Hai davanti la definizione "La Filumena di Eduardo De Filippo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

