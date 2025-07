Giri di chiave nei cruciverba: la soluzione è Mandate

Home / Soluzioni Cruciverba / Giri di chiave

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giri di chiave' è 'Mandate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDATE

Curiosità e Significato di Mandate

Vuoi sapere di più su Mandate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mandate.

Perché la soluzione è Mandate? Giri di chiave si riferisce alle rotazioni effettuate con una chiave per aprire o chiudere una serratura. La parola mandate può indicare anche una consegna o un incarico affidato a qualcuno. In ambito più ampio, rappresenta un'azione di trasmissione o comunicazione, come un ordine o un incarico ufficiale. Quindi, il termine racchiude l'idea di passare qualcosa da una parte all'altra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I giri della chiaveEvita di andare fuori giriDisco come il 33 giriLiberata dalle viti e dai dadi usando la chiave ingleseSi stringono con la chiave inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mandate

La definizione "Giri di chiave" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I S S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISSE" RISSE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.