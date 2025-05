Liberata dalle viti e dai dadi usando la chiave inglese nei cruciverba: la soluzione è Sbullonata

Home / Soluzioni Cruciverba / Liberata dalle viti e dai dadi usando la chiave inglese

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Liberata dalle viti e dai dadi usando la chiave inglese' è 'Sbullonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBULLONATA

Curiosità e Significato di "Sbullonata"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sbullonata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sbullonata.

SBULLONATA è un termine che indica l'azione di rimuovere i bulloni da un oggetto, come ad esempio una ruota o un dispositivo. Il contesto della definizione suggerisce un'operazione meccanica in cui si utilizzano strumenti come la chiave inglese per liberare qualcosa da viti e dadi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si stringono con la chiave ingleseStanno tra le viti e i dadiL insieme dei dadi bulloni e viti in un officinaGiunzioni metalliche con dadi e vitiUsa abitualmente la chiave inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Sbullonata

Hai davanti la definizione "Liberata dalle viti e dai dadi usando la chiave inglese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

U Udine

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L O N L A O R E R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORALLO NERO" CORALLO NERO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.