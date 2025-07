Elemento chimico il cui simbolo è Yb nei cruciverba: la soluzione è Itterbio

ITTERBIO

Curiosità e Significato di Itterbio

Perché la soluzione è Itterbio? L'itterbio è un elemento chimico con simbolo Yb, appartenente alla serie dei lantanidi. È un metallo tenero e duttile, utilizzato in tecnologie come i laser e i materiali ottici. La parola deriva dal greco Ittérbe, nome storico della regione in Grecia, e rappresenta un elemento innovativo nel mondo della scienza e della tecnologia. La sua presenza è fondamentale in vari settori avanzati.

Come si scrive la soluzione Itterbio

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

O Otranto

