La definizione e la soluzione di: Scoppiare in lacrime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano Verbo Intransitivo piangere (vai alla coniugazione) versare lacrime per vari motivi Pianse dalla gioia Transitivo piangere manifestare sofferenza, dolore o tristezza "Eh va beh, si può anche piangere ogni tanto, l'importante è ridere ancora di più" Sillabazione piàn | ge | re Pronuncia IPA: /'pjadere/ Etimologia / Derivazione dal latino plangere ossia "percuotere, battersi il petto, piangere lamentandosi" Sinonimi singhiozzare, frignare, piagnucolare, lagnarsi, gemere, lacrimare, vagire

(di film, situazione) commuovere

commuovere (di animali) guaire, ululare

guaire, ululare ( per estensione ) soffrire, patire

soffrire, patire (di film, situazione) commuovere

commuovere effondere, emettere, spargere, stillare, versare

( per estensione ) lamentare, lamentarsi, soffrire, dispiacersi, dolersi, lagnarsi, compiangere, deplorare, compatire, rimpiangere, pentirsi, rammaricarsi, recriminare

lamentare, lamentarsi, soffrire, dispiacersi, dolersi, lagnarsi, compiangere, deplorare, compatire, rimpiangere, pentirsi, rammaricarsi, recriminare (raro) rimpiangere Contrari essere lieto, ridere, sorridere

ghignare, sghignazzare

esultare, gioire, rallegrarsi

compiacersi, felicitarsi, godere

consolarsi, essere soddisfatto Parole derivate compiangere, compianto, piagnucolare, piangevole, piangina, piangitore, piangiucchiare, piangolare, rimpiangere Varianti piagnere Da non confondere con lacrimare. Si piange per un dolore, si lacrima tagliando le cipolle

