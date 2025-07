Una traccia evidente nei cruciverba: la soluzione è Orma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una traccia evidente' è 'Orma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORMA

Curiosità e Significato di Orma

Vuoi sapere di più su Orma? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Orma.

Perché la soluzione è Orma? Orma indica un segno o una traccia evidente lasciata da qualcuno o qualcosa, come uno sfregio sul terreno o un'impronta palpabile. È l'indizio visibile di un passaggio o di un'azione, spesso usato per rintracciare o seguire qualcuno. In parole semplici, rappresenta quella traccia che non si può ignorare e che rivela ciò che è stato. Ecco perché si dice che un'orma sia una traccia evidente.

Come si scrive la soluzione Orma

Hai davanti la definizione "Una traccia evidente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

