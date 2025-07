Una regione araba nei cruciverba: la soluzione è Neged

NEGED

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Neged? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Neged.

Perché la soluzione è Neged? Neged è un termine arabo che significa sud o meridione. È spesso utilizzato per indicare la direzione o la regione geografica a sud di una determinata area. La parola riflette l'orientamento e la suddivisione territoriale tipica delle lingue semitiche, offrendo uno sguardo sulla cultura e sulla geografia del mondo arabo. Un termine utile per comprendere meglio le suddivisioni regionali in Medio Oriente.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una regione araba", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

G Genova

E Empoli

D Domodossola

