ARTESIANO

Curiosità e Significato di Artesiano

Perché la soluzione è Artesiano? Un artesiano è un pozzo scavato con una trivella che permette di raggiungere falde acquifere sotterranee, sfruttando la pressione naturale dell’acqua. È un modo tradizionale e efficace per ottenere acqua potabile senza usare pompe esterne. Questa tecnica rappresenta un metodo ingegnoso per accedere alle risorse sotterranee in modo autonomo e sostenibile.

Come si scrive la soluzione Artesiano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

