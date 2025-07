Un esplosivo dirompente nei cruciverba: la soluzione è Tritolo

TRITOLO

Curiosità e Significato di Tritolo

Hai risolto il cruciverba con Tritolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tritolo.

Perché la soluzione è Tritolo? Il tritolo è un esplosivo molto potente, noto per la sua capacità di provocare detonazioni violente e dirompenti. Spesso utilizzato in contesti industriali e militari, si presenta come una sostanza compatta e stabile, ma estremamente efficace nel generare un'esplosione devastante. La parola richiama immediatamente l’idea di un’esplosione esplosiva e di grande impatto.

Come si scrive la soluzione Tritolo

Non riesci a risolvere la definizione "Un esplosivo dirompente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

