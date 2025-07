Si dice brindando a Bonn nei cruciverba: la soluzione è Prosit

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice brindando a Bonn

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice brindando a Bonn' è 'Prosit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROSIT

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Prosit? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Prosit.

Perché la soluzione è Prosit? Prosit è un termine tedesco usato per augurare buona salute durante un brindisi, simile a cin cin in italiano. Derivato dal latino pro sit, che significa che sia favorevole, invita a condividere momenti di convivialità e allegria. Quindi, quando alzi il bicchiere e dici Prosit, stai augurando il meglio a chi ti sta accanto, celebrando insieme il momento speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dice brindando fra amiciSi dice brindandoSi dice brindando tra amiciSi dice indicandoSi dice ammettendo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice brindando a Bonn", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

S G A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAGRE" SAGRE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.