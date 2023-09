Si dice brindando tra amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice brindando tra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIN CIN

Significato/Curiosita : Si dice brindando tra amici

Ben si trova nel locale con herrera. altri specializzandi stanno brindando. e proprio mentre l’alcol comincia a scorrere liberamente, una macchina si schianta... cin cin (cheers) è una sitcom statunitense andata in onda dal 30 settembre 1982 al 20 maggio 1993 per un totale di 11 stagioni televisive e 270 episodi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

