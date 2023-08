Si dice brindando fra amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice brindando fra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINCIN

Significato/Curiosita : Si dice brindando fra amici

Lorenzo si rifugia nel bar di sara. ma qui, trova lei e stefano che stanno brindando con dello champagne. dopo che lorenzo lascia il bar, fra sara e stefano... Conforme all'esposto, il secondo del tutto avulso da esso. in questo gioco "cincin!" è l'esposto e (8 3 8) il diagramma. come si può notare, esposto e soluzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

