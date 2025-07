Nel suo cortile avviene l alzabandiera nei cruciverba: la soluzione è Caserma

CASERMA

Curiosità e Significato di Caserma

Approfondisci la parola di 7 lettere Caserma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Caserma? Una caserma è un edificio militare dove vengono alloggiati e addestrati i soldati. È il luogo centrale delle forze armate, spesso sede di cerimonie come l'alzabandiera, momento simbolico di rispetto e orgoglio nazionale. In una caserma si preparano i militari per le missioni e si svolgono attività di disciplina e formazione fondamentale per la difesa del paese.

Come si scrive la soluzione Caserma

Hai trovato la definizione "Nel suo cortile avviene l alzabandiera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D O R O T S O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORTODOSSO" ORTODOSSO

