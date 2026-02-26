Un pennuto da cortile

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pennuto da cortile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pennuto da cortile' è 'Pollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pennuto da cortile" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pennuto da cortile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pollo? Il pollo è un animale molto diffuso nelle case di campagna e nei cortili urbani, apprezzato sia per la carne che per le uova. Questo uccello domestico si distingue per il suo piumaggio variopinto e il suo passo tranquillo. Viene allevato da secoli in molte culture, contribuendo all’alimentazione quotidiana di molte famiglie. La sua presenza rappresenta un’immagine familiare e rustica, simbolo di semplicità e abbondanza in molte tradizioni agricole.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un pennuto da cortile nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pollo

Per risolvere la definizione "Un pennuto da cortile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pennuto da cortile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pollo:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pennuto da cortile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un gallettoPiatto della cucina statunitensePuò finire spennatoIl James de La finestra sul cortileIl cortile degli SpagnoliLa sul cortile celebre film di HitchcockTi precedono in cortileCortile interno Patio