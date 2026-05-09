Quella di Hitchcock dava sul cortile

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella di Hitchcock dava sul cortile' è 'Finestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FINESTRA

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Perché la soluzione è Finestra? Una finestra è un'apertura nel muro di un edificio che permette di vedere all'esterno e di far entrare luce naturale. Spesso si trova in ambienti domestici o pubblici e può essere composta da vetro e telaio, offrendo protezione dagli agenti atmosferici. La luce che filtra attraverso una finestra illumina gli interni, creando atmosfere diverse a seconda del momento della giornata. La finestra diventa così un elemento che collega gli spazi interni con il mondo esterno, come faceva Hitchcock con il suo cortile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella di Hitchcock dava sul cortile". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Quella di Hitchcock dava sul cortile nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Finestra

Se la definizione "Quella di Hitchcock dava sul cortile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella di Hitchcock dava sul cortile" conferma che la soluzione 'Finestra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Finestra

F Firenze I Imola N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella di Hitchcock dava sul cortile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Finestra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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